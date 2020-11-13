Неопытный водитель сбил трех пассажиров на остановке УдГУ в Ижевске

Легковушка врезалась в ларек на остановке УдГУ в Ижевске фото: pss_izh

Вечером 12 ноября около Удмуртского государственного университета легковушка вылетела на тротуар и врезалась в ларек на остановке. 18-летний водитель не справился с управлением. Отмечается, что его стаж вождения всего полгода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

На остановке в этот момент находились пешеходы: двое молодых людей и девушка в возрасте 19 лет. Они, как и сам молодой водитель, получили травмы. Все участники аварии переданы врачам скорой помощи.

- Спасатели работы не производили, водитель смог самостоятельно выбраться из авто, - говорится в сообщении поисково-спасательной службы Ижевска.

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