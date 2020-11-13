Зеленая вода в кранах ижевчан: УКС пустили в теплосети зеленый краситель

УКС пустили в теплосети зеленый краситель Фото: pixabay.com

16 ноября «Удмуртские коммунальные системы» начнут проверку теплосетей, которые получают воду от Ижевской ТЭЦ-2, зеленым красителем. Так они хотят выявить наличие утечек и незаконных врезок в систему теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Окрашенная вода будет поступать в дома Индустриального, Первомайского и Октябрьского районов Ижевска в течении нескольких недель. За это время краситель постепенно будет вымываться из системы. Отмечается, что краситель флуоресцеина имеет органическое происхождение и безопасен для человека.

Важно отметить, что флуоресцеин добавят только в сети теплоснабжения. Его появление в кранах с горячей водой в квартирах горожан может свидетельствовать о возможных технических неисправностях коммуникаций. Об этом факте просят сообщить в свою управляющую компанию или по телефону городской информационной службы - 998-072.

Специалисты проведут проверки и, если необходимо, ремонт по всем обращениям граждан.

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