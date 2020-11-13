В 2020 году снизилась смертность на дорогах Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

С начала 2020 года на 11% сократилось количество погибших в результате выезда на полосу встречного движения и на 42% - в результате «пьяного вождения». На 15,6% уменьшилась смертность среди пешеходов. Чаще всего смертельные ДТП с участием прохожих происходит из-за того, что они пытаются перебежать дорогу в неположенном месте. Об этом в социальных сетях сообщает председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Руководитель регионального кабмина, считает, что этот факт связан с реализацией в регионе национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

- Главная цель проекта - сделать дороги не только качественными, но и безопасными. И безопасность тут ключевое понятие. К 2024 году мы должны вдвое снизить как смертность на дорогах Удмуртии, так и количество мест концентрации ДТП, - пишет Ярослав Семенов.

Напоминаем, что в Удмуртии с 2017 по 2020 год отремонтировали и построили более 1200 километров дорог. Ликвидировали аварийно опасные места. На трассах обновили и установили освещение, светофоры, а также камеры фото- и видеофиксации. Установлены новые бордюры и нанесена разметка.

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