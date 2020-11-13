Ребенка сбили около трамвайной остановки в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне вечером, 12 ноября 2020 года,напротив дома №41 по улице Ленина в Ижевске молодой водитель автомобиля «Субару» сбил 12-летнего пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Школьник переходил дорогу вблизи «зебры», по перекрестку, на котором есть светофор. Предположительно, мальчик решил перебежать проезжую часть на запрещающий сигнал. Ребенок спешил на трамвайную остановку. 23-летний водитель не успел затормозить, когда увидел ребенка на дороге.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был передан сотрудникам скорой помощи. Водитель отделался испугом

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