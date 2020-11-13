Оставила ребенка в роддоме: суд лишил женщину из Удмуртии родительских прав Фото: pixabay.com

Суд лишил 36-летнюю жительницу Можги родительских прав, за то, что она оставила своего малыша в роддоме. А также теперь она будет обязана выплачивать алименты до 18-летия ребенка. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

В ходе расследования установлено, что в начале 2020 года роженица ушла из роддома, оставив там ребенка. При этом она не написала согласие на его возможное усыновление другими родителями.

Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что женщина ведет аморальный образ жизни, часто пьет, нигде не работает и в целом характеризуется соседями отрицательно. Кроме того, у обвиняемой уже есть дети. Сообщается, что их она также не содержит и не воспитывает.

Стоит отметить, что решение суда еще не вступило в законную силу.

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