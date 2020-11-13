Новые педиатрические участки планируют открыть в Ижевске Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения Удмуртии планирует открыть четыре новых педиатрических участка. Для этих целей хотят выкупить несколько помещений в домах на улице Берша в Ижевске.

Стоит отметить, что из бюджете региона на 2021 год предусмотрено выделить 23 миллиона рублей. Об этом сообщила замминистра Мария Галеева во время публичных слушаний законопроекта о главном финансовом документе.

Так, на Берша должно появится четыре новых педиатрических участка детской поликлиники, которые должны разгрузить докторов имеющегося там единственного медицинского учреждения для детей.

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