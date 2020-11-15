Скульпторы из Ижевска украсят к Новому году один из городов России

Мастера из Ижевска создадут ледяные скульптуры, чтобы украсить к Новому году Ноябрьск. Фото: Амир ЗАКИРОВ
Мастера из Ижевска создадут ледяные скульптуры, чтобы украсить к Новому году Ноябрьск. Отметим, что этот город обращается за помощью уже не в первый раз.
Этой зимой на улицах города появятся герои любимых мультфильмов. Здесь «вырастут» и три богатыря, и Баба-Яга, и Колыван, и семиметровый Змей Горыныч, и Маша с Медведем из одноименной сказки, и Смешарики, и Фиксики… Кроме того, скульпторы возведут еще и ледовый лабиринт с горками.
Закончить работы планируется уже к 20 декабря.
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