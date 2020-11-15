Биатлонистка из Удмуртии выиграла спринт на спортивных сборах

Ульяна Кайшева из Удмуртии стала первой в спринте. Фото% Архив

Уроженка Можги Ульяна Кайшева стала победителем спринтерской гонки в ходе контрольных тренировок сборной России по биатлону. Сборы проходят в Тюмени.

Ульяна чисто отстреляла на огневых рубежах и опередила конкурентку Ларису Куклину вчего на 4 доли секунды. Третьей стала Ирина Казакевич.

В Тюмени Кайшевой предстоит выйти на старт еще двух гонок.

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