16 протоколов о нарушении масочного режима передано в суд в Удмуртии Фото: pixabay.com

С 28 октября по 12 ноября 2020 года сотрудники Управления Роспотребнадзора по Удмуртии вместе с МВД по республике составили 16 протоколов о нарушении масочного режима. Их направили в суд для рассмотрения. Там будет решено, какое наказание последует по каждому из зафиксированных случаев нарушения карантинных мер. Об этом сообщает региональная пресс-служба Роспотребнадзора.

Всего было проведено 45 рейдов по проверке соблюдения масочного режима в республике. Проверили общественный транспорт, торговые точки и предприятия общепита.

Напомним, что с 28 октября 2020 года действует постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом». Согласно этому постановлению граждане обязаны носить медицинские маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. Штраф за несоблюдение этих правил составляет от 15000 до 40000 рублей.

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