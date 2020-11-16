Угнавший иномарку стоимостью четыре миллиона рублей ижевчанин задержан

Угнавший иномарку ижевчанин задержан Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали у поворота в деревню Курегово 24-летнего угонщика внедорожника Тоyota стоимостью 4 миллиона рублей. Он заплатит штраф, а также против него возбудили уголовное дело. Молодой человек может получить 5 лет лишения свободы. Отмечается, что ижевчанин уже не раз был судим, в том числе и за похищение автомобилей. Об этом сообщает МВД по Удмуртии.

О пропаже автомобиля в дежурную часть УМВД России по Ижевску заявил его 62-летний владелец. Он рассказал, что оставил машину на парковке у одного из офисов по улице Гагарина в Ижевске. При этом мужчина не закрыл двери и не заглушил двигатель, так как отлучился ненадолго.

Сотрудниками правоохранительных органов было принято решение ввести план «перехват» на территории Ижевска и Завьяловского района. К этому моменту автомобиль с угонщиком уже заметил один из экипажей ДПС на выезде из Ижевска. Они попытались остановить водителя, но тот скрылся. Тогда за ним организовали погоню.

В результате угонщик не справился с управлением и вылетел в кювет. Автомобиль сильно пострадал от удара.

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