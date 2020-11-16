Новые меры по профилактике распространения COVID-19 могут ввести в Удмуртии Фото: pixabay.com

Власти Удмуртии в ближайшее время рассмотрят новые возможные ограничения, которые помогут в профилактике распространения коронавируса. В большей степени они коснутся лиц из группы риска. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в ходе аппаратного совещания.

- В ближайшее время мы рассмотрим решения с точки зрения возможных ограничений, примерно на месяц. Но, наверное, они коснутся лиц с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет, - заявил Александр Бречалов.

Однако глава республики отметил, что в регионе возможны послабления в ряде некоторых ограничений, связанных с массовыми мероприятиями.

- Но в то же время возможны и решения и по кинотеатрам, театрам, концертной деятельности. Потому что есть рекомендация федерального правительства, есть понимание, как это делается. В ближайшие дни будем принимать решения, - говорит Александр Бречалов.

Напомним, что кинотеатры и театры Удмуртии не работают с весны 2020 года. Так, из-за ограничений, связанных с распространением новой инфекции, 8 октября директор Удмуртской государственной филармонии Ижевска Алексей Фомин сообщил, что они вынуждены пропустить концертный сезон 2020-2021.

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