Девочку сбила машина на деревенской дороге в Удмуртии
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Днем 14 ноября 2020 года в деревне Нижняя Кузьма Глазовского района 28-летний водитель «ВАЗ 2105» сбил 16-летнюю девочку. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
Школьница шла по краю проезжей части навстречу движущемуся транспорту. Автомобиль, сбивший девочку, обгонял движущуюся перед ним машину. Дорога хоть и является двухполосной, но она не очень широкая. Также на этом участке нет никаких ограждений или бордюров между проезжей частью и пешеходной зоной.
В результате ДТП девочку-подростка отправили в больницу с травмами. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства аварии.
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