Почти полторы тысячи человек из-за аварии рядом с Ижевском остались без тепла Фото: Архив «КП» в Ижевске

15 ноября в деревне Пирогово, которая находится недалеко от Ижевска, произошел прорыв труб теплоснабжения. В результате без тепла остались 22 многоквартирных и 5 частных домов. Там проживает 1 402 человека, из которых 265 - дети. Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания замначальника ГУ МЧС по Удмуртии Виктор Паршуков.

Аварию устранили в тот же день. Однако через некоторое время произошел второй прорыв трубы теплоснабжения. Сейчас на месте ведутся работы сотрудниками аварийных бригад.

В Удмуртии в 2020 году выросло число прорывов на системах холодного водоснабжения и водоотведения. В 2019 году таких случаев было зарегистрировано 84, а в этом году уже 113. Также участились случаи аварий в системах газоснабжения. В прошлом году зафиксировали 9 происшествий, в 2020 году число увеличилось до 13. Об этом сообщают в МЧС Удмуртии.

- Мероприятия по информированию населения об авариях, режиме работы системы ХВС не проводятся или проводятся с большим опозданием. Не проводятся мероприятия по обеспечению населения бутилированной питьевой и технической водой в период ликвидации аварии, - заявил Виктор Паршуков.

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