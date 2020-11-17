Места с ненадежным льдом назвали в Ижевске

Также сообщили, какой толщины лед можно считать безопасным
Фото: Диля Ахмадишина
Спасатели столицы Удмуртии назвали места города, где на лед нельзя выходить ни в коем случае. Памятка для жителей и рыбаков появилась в сообществе Администрации Ижевска в социальных сетях.
Только за минувшие выходные спасатели достали из-под воды двух провалившихся рыбаков. Обоих спасти не удалось. В связи с этим спасатели напоминают, что выходить на лед можно лишь когда его толщина достигнет 5-7 сантиметров. На данный момент это лишь 2-3 сантиметра.
Также назвали водоемы города, где вода не замерзает до нужного минимума. К их числу относятся место около дамбы, парк им. Кирова, водозаборные станции в Октябрьском районе, ТЭЦ, у речки Игерман. В сообщении отметили, что лед ненадежен и вдоль берегов, где растут камыши.
Спасатели просят жителей соблюдать все необходимые меры предосторожности.
Телефоны поисково-спасательной службы Ижевска:
Поисково-спасательный отряд: 65-53-12, 65-53-13 (круглосуточно);
Единая дежурно-диспетчерская служба: 57-21-14, 57-21-15, 57-21-19 (круглосуточно).
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