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Места с ненадежным льдом назвали в Ижевске

Спасатели предупреждают, что на лед выходить ещё слишком рано
Мария Шилова
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Также сообщили, какой толщины лед можно считать безопасным

Также сообщили, какой толщины лед можно считать безопасным

Фото: Диля Ахмадишина

Спасатели столицы Удмуртии назвали места города, где на лед нельзя выходить ни в коем случае. Памятка для жителей и рыбаков появилась в сообществе Администрации Ижевска в социальных сетях.

Только за минувшие выходные спасатели достали из-под воды двух провалившихся рыбаков. Обоих спасти не удалось. В связи с этим спасатели напоминают, что выходить на лед можно лишь когда его толщина достигнет 5-7 сантиметров. На данный момент это лишь 2-3 сантиметра.

Также назвали водоемы города, где вода не замерзает до нужного минимума. К их числу относятся место около дамбы, парк им. Кирова, водозаборные станции в Октябрьском районе, ТЭЦ, у речки Игерман. В сообщении отметили, что лед ненадежен и вдоль берегов, где растут камыши.

Спасатели просят жителей соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Телефоны поисково-спасательной службы Ижевска:

Поисково-спасательный отряд: 65-53-12, 65-53-13 (круглосуточно);

Единая дежурно-диспетчерская служба: 57-21-14, 57-21-15, 57-21-19 (круглосуточно).

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