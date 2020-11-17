Места с ненадежным льдом назвали в Ижевске

Также сообщили, какой толщины лед можно считать безопасным Фото: Диля Ахмадишина

Спасатели столицы Удмуртии назвали места города, где на лед нельзя выходить ни в коем случае. Памятка для жителей и рыбаков появилась в сообществе Администрации Ижевска в социальных сетях.

Только за минувшие выходные спасатели достали из-под воды двух провалившихся рыбаков. Обоих спасти не удалось. В связи с этим спасатели напоминают, что выходить на лед можно лишь когда его толщина достигнет 5-7 сантиметров. На данный момент это лишь 2-3 сантиметра.

Также назвали водоемы города, где вода не замерзает до нужного минимума. К их числу относятся место около дамбы, парк им. Кирова, водозаборные станции в Октябрьском районе, ТЭЦ, у речки Игерман. В сообщении отметили, что лед ненадежен и вдоль берегов, где растут камыши.

Спасатели просят жителей соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Телефоны поисково-спасательной службы Ижевска:

Поисково-спасательный отряд: 65-53-12, 65-53-13 (круглосуточно);

Единая дежурно-диспетчерская служба: 57-21-14, 57-21-15, 57-21-19 (круглосуточно).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Опасная рыбалка: еще один житель Удмуртии провалился под лет и утонул

- Есть вопрос: появится ли каток в сквере Драгунова в Ижевске?

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.