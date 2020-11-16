Ижевск может стать столицей Тотального диктанта - 2021

В следующем году Тотальный диктант состоится 10 апреля Фото: Архив КП

Ижевск претендует на звание столицы Тотального диктанта в следующем году. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Он пообещал написать Тотальный диктант вместе с горожанами, если столица Удмуртии победит в конкурсе. Ранее глава Ижевска таким образом свою грамотность не проверял.

По словам Олега Бекмеметьева, городу важно победить, потому что мероприятие состоится 10 апреля, в день рождения Ижевска. В столицу диктанта приедет автор текста Дмитрий Глуховский.

Голосовать можно раз в сутки по ссылке.

Ижевск конкурирует еще с 12 городами: Берлином, Калининградом, Майкопом, Стамбулом, Волгоградом, Ярославлем, Рязанью, Саранском, Салехардом, Томском, Нур-Султаном и Якутском. Наш город сейчас находится на седьмом месте. Лидируют в голосовании Якутск, Рязань и Ярославль.

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