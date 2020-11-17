Кот-ученый появился в поселке Удмуртии

Кот-ученый появился в поселке Кез в Удмуртии Фото: из социальных сетей главы Удмуртии Александра Бречалова

В поселке Кез благодаря инициативе жителей появилась скульптура Кота-ученого. Его создали из гранита. Денежные средства выделили 26 организаций, три ИП и, конечно, более 100 местных жителей. Об этом сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в социальных сетях.

Новый арт-объект появился около школы №1 на Школьном бульваре, который также недавно был отремонтирован в поселке. Жители уже придумали особый ритуал для взаимодействия со скульптурой.

- Здесь существует легенда: если потереть книгу в лапах у кота, то можно рассчитывать на отличную оценку! - сообщил глава региона..

Напомним, в поселке Кез в 2020 году уже благоустроили участок улицы Пушкина и территорию вокруг мемориала «Парк Победы» на общую сумму 3 млн рублей.

- В Кезу продолжаются проекты по благоустройству, благодаря которым поселок меняется буквально на глазах, - говорит Александр Бречалов.

А 13 ноября состоялось торжественное открытие парка «Юбилейный». Его построили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Мы поговорили с руководителем департамента развития городской среды Центра территориального развития Удмуртии Верой Мизгир и она рассказала «Комсомолке» о том, с какими сложностями пришлось столкнуться и как местные жители отнеслись к новому пространству в поселке.

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