18 студентов из Удмуртии прошли во второй этап Евразийских соревнований Фото: пресс-служба министерства образования УР

18 студентов из ИжГТУ имени М.Т. Калашникова и Ижевского промышленно-экономического колледжа прошли по второй этап Евразийских соревнований в сфере информационно-коммуникационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Удмуртии.

Всего в первом этапе участие приняли 20 тысяч человек из разных регионов России и стран Евразии. Наши участники показали высокие результаты и прошли в следующий тур. Всего во второй этап прошло 667 человек.

Финал соревнований состоится в декабре 2020 года. Там определятся победители в 8 номинациях.

СПРАВКА «КП»:

Евразийские соревнования в сфере ИКТ проводятся с 2015 года. Цель этого конкурса - повышение мотивации и развития профессиональных навыков молодых специалистов и студентов в сфере ИКТ

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