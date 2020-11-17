«Трон магистра» появится около ИжГТУ

«Трона магистра» появится около ИжГТУ Фото: Евгения ИВАНОВА

Сегодня, 17 ноября, в Международный день студента, около 6 корпуса ИжГТУ им. М. Т. Калашникова в 11:40 пройдет торжественное открытие нового арт-объекта. «Трон магистра» появился на территории университета как шуточный символ студенческих побед в борьбе за знания. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Новая скульптура - это трон с высокой спинкой, которая вся исписана формулами. Подлокотники у него представлены в виде стопок книг и учебников. Венчает высокий трон магистерская конфедератка с кисточкой. А за арт-объектом находится доска, где любой желающий может написать что угодно.

Создал новую скульптуру Павел Медведев - член Союза художников России, заслуженный деятель искусства УР.

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