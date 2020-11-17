Псевдорежиссер фильмов для взрослых украл у ижевчанки миллион рублей Фото: pixabay.com

24-летняя ижевчанка стала жертвой мошенника из Кемеровской области. Она перевела мужчине на счет почти миллион рублей. Злоумышленника поймали, сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело, которое сейчас уже передали в суд. 32-летнему обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кузбасса.

В ходе расследования было установлено, что в мае 2019 года 32-летний житель Анжеро-Судженска разместил объявление в социальных сетях, что ищет девушку для съемок в фильмах категории 18+. Ижевчанка откликнулась на это предложение. Мужчина посулил девушке крупный заработок и пообещал женится на ней. Используя эти и другие предлоги он вынуждал девушку переводить ему на счет различные суммы денег.

Всего ижевчанка перевела мошеннику 995 000 рублей. При этом отмечается, что деньги она занимала у знакомого, и говорила, что они нужны на лечение матери.

В октября 2019 года девушка поняла, что с ней общается аферист, она обратилась в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность злоумышленника и задержать его.

Подозреваемый во всем признался, и выплатил девушке 10 000 рублей в качестве возмещения за моральный ущерб.

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