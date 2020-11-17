Два пенсионера в Удмуртии погибли при пожарах

Два пенсионера Удмуртии погибли в пожарах в Завьяловском районе Фото: pixabay.com

В Завьяловском районе в Удмуртии в пожарах скончались сразу два пенсионера. Сейчас по фактам возгорания проводятся проверки сотрудниками следственных органов. Предварительной причиной обоих пожаров называют короткое замыкание из-за неисправности электропроводки. Об этом сообщает СУ СК по республике.

Установлено, что вечером 15 ноября в деревне Кетул на улице Лесная загорелся дом. Внутри находилась хозяйка - 86-летняя женщина. Пенсионерка, к сожалению, погибла.

В тот же день ближе к ночи на улице Полевая в селе Ягул также произошел пожар. В огне погиб 60-летний хозяин. Стоит отметить, что его жене, которая в этот момент тоже находилась в доме, удалось спастись.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют сгоревшие дома с помощью судебно-медицинских и пожаро-технических экспертиз. Опрашивают соседей и родственников погибших пенсионеров.

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