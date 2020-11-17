Экс-глава министерства строительства Удмуртии останется под стражей

Экс-глава министерства строительства Удмуртии Иван Ястреб останется под стражей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Верховный суд Удмуртии не изменил постановление Индустриального районного суда Ижевска о заключении под стражу бывшего министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Ивана Ястреба. То есть мужчина останется под стражей до конца 2020 года, как и сообщалось ранее. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры региона.

Напомним, что бывшего министра задержали 5 ноября. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Глава региона Александр Бречалов тогда прокомментировал ситуацию и сообщил, что со стороны власти будет оказано полное содействие расследованию.

- Правоохранительные органы, я уверен, разберутся во всех обвинениях. Мы со своей стороны оказываем полное содействие. Если его вина будет доказана, то он понесет установленное законом наказание. А для меня это будет большим разочарованием в человеке, у которого был шанс сделать важный и интересный для республики проект, - сказал Александр Бречалов.

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