Завершилась реконструкция малого футбольного поля клуба «Зенит-Ижевск» Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Малое тренировочное футбольное поле клуба «Зенит-Ижевск» реконструировали. Там заменили искусственный газон, установили новое освещение, восстановили дорожки и поставили сетку по периметру. На этот проект потратили 8,6 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В честь открытия на новом поле прошел товарищеский матч между сборными командами «Ижевск-Зенит». Игра закончилась ничьей, со счетом 6:6.

Напоминаем, малое поле построили в 2006 году. За 14 лет искусственное покрытие заметно износилось, поэтому реконструкция была очень нужна.

Отмечается, что сейчас продолжается реконструкция основного поля. Его оборудуют системой подогрева, что даст возможность спортсменам заниматься практически круглогодично.

В спортивной школе «Зенит-Ижевск» учатся и тренируются 750 юных спортсменов. Это не только дети из Ижевска и Удмуртии, но и ребята из соседних регионов.

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