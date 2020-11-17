У ижевского кондуктора нашли наркотики Фото: pixabay.com

На улице Рылеева в Ижевске сотрудники полиции задержали 27-летнюю ижевчанку по подозрению в незаконном хранении синтетических наркотиков. Оказалось, что девушка работает кондуктором в общественном транспорте города. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В ходе опроса девушка рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что наркотики она купила в интернете. Затем по указанию продавца пошла в лес на территории Первомайского района, где из специального тайника забрала синтетическое вещество.

На данный момент против девушки возбудили уголовное дело. Она обвиняется в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Девушка находится под подпиской о невыезде. Ижевчанка может получить до 10 лет лишения свободы.

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