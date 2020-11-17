8-летняя ижевчанка стала двукратной чемпионкой России по игре в «Го»

Радмила Пономарева - двукратная чемпионка страны в категории детей до 9 лет Фото: личный архив героев

8-летняя ижевчанка Радмила Пономарева заняла первое место на первенстве России по игре в «Го». Таким образом она стала уже двукратной чемпионкой страны в категории детей до 9 лет. Соревнования прошли в городском округе Солнечногорский в подмосковье. Об этом сообщает вице-президент Удмуртской федерация игры «Го».

В соревнованиях участвовали дети в трех категориях: до 9, до 12 и до 16 лет. Отмечается, что некоторые дети играли в живую, а другие, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, - онлайн.

Всего в финал от столицы Удмуртии прошли 4 ребенка. Это наша победительница Радмила Пономарева, а также Маргарита Пономарева, Лев Пономарев и Роман Гущин.

Кстати сейчас проходит детский командный чемпионат Европы по игре в «Го». Радмила состоит в сборной России и уже выиграла свою первую партию. Наша школьница обыграла спортсмена из Турции Кемаль Онурлу.

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