Глава Удмуртии раскритиковал работников медицинской сферы Фото: pixabay.com

В ходе аппаратного совещания глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал руководителей муниципалитетов, главврачей больниц и представителей Минздрава за неправильную работу с обращениями от пациентов с коронавирусом.

Так, глава региона привел в пример обращение жителей Глазова. Их пожилые родители болеют коронавирусом уже больше 14 дней. Однако их отказываются класть в стационар и бесплатно выдавать лекарства.

- Уколы для них искали по всем близлежащим городам, но нужного количества так и не собрали. Уколы закончились, что им делать? В пятницу обещала ковидная бригада приехать, так никто к старикам так и не приехал. Кашель страшный, чем лечиться дальше, не знаем, - зачитал обращение жителей Глазова Александр Бречалов.

Также глава республики напомнил, что в республике развернуты дополнительные койки для пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями. И попросил активнее использовать коечный фонд региона, если не хватает мест в больницах.

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