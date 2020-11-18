Школьник подозревается в краже пит-байка в Удмуртии
Фото: pixabay.com
14-летний подросток в селе Ува-Тукля ночью проник во двор чужого дома и угнал пит-байк стоимостью 35 тысяч рублей. По факту кражи завели уголовное дело. Если вина семиклассника будет доказан, то он может получить лишение свободы сроком до 2 лет. Об этом сообщает МВД по Удмуртии.
В ходе осмотра места происшествия сотрудники правоохранительных органов увидели на снегу следы от пит-байка. Так по отпечаткам колес на земле транспорт нашли в лесу недалеко от села.
Дальше полиции удалось установить личность 14-летнего подростка и задержать его.
Сообщается, что похищенный пит-байк уже возвращен владельцу.
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