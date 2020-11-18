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Вдова ветерана ВОВ получила полтора миллиона на новую квартиру в Ижевске

Ей выдали специальный сертификат на улучшение жилищных условий
Анна Митрофанова
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Вдове ветерана ВОВ выдали специальный сертификат на улучшение жилищных условий

Вдове ветерана ВОВ выдали специальный сертификат на улучшение жилищных условий

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Вдова ветерана Великой Отечественной войны из Ижевска получила сертификат на сумму полтора миллиона рублей, для того чтобы на эти средства приобрести новую квартиру. В июне 2020 пенсионерка была признана нуждающейся в улучшении своих жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Отмечается, что в республике на данный момент жильем обеспечены все граждане, относящиеся к категории вынужденных переселенцев. В этом году специальные сертификаты на приобретение новых квартир получили двое жителей Удмуртии. В 2020 году на эти цели выделили 5,8 млн рублей из федерального бюджета.

Напоминаем, что государство также помогает с жильем ветеранам боевых действий и инвалидам, вставшим на учёт до 1 января 2005 года. На улучшение условий проживания могут претендовать и люди, пострадавшие от последствий радиационных аварий и катастроф и выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В 2020 году 62 млн рублей из федерального бюджета пошли на сертификаты для покупки новых квартир для 58 человек в Удмуртии.

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