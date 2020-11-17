Канализацию ремонтируют в Ижевске по новым технологиям

Новые трубы прослужат минимум 50 лет Фото: Анастасия Захарова

Износ сетей водопроводов в Ижевске составляет 60%, а водоотведения — 57,5%. Многие сети уже переработали свой срок службы в 30-50 лет, а некоторые и вовсе не меняли с 1930-х годов. Поэтому «Ижводоканал» сейчас реализуют производственную и инвестиционную программы. В рамках первой предприятие делает капитальный и текущий ремонт, проводит техобслуживание. В рамках инвестиционной — развивает системы водоснабжения и водоотведения, исполняет природоохранные требования и занимается пожарной обеспеченностью районов. «Комсомолка» узнала, какие технологии используют для замены сетей канализации.

«Чулок» под железной дорогой

В поселке Октябрьском находится Городская канализационная насосная станция №2. Она обслуживает весь северо-восточный район Ижевска и сам поселок. Однако трубы здесь не меняли с 1971 года. В этом году ситуацию решили исправить.

Специалисты меняют участок трубы длиной 43 м Фото: Анастасия Захарова

Сложность участка в том, что сети лежат под железнодорожными путями. Чтобы перекопать участок, работы нужно согласовать с Российскими железными дорогами. Вдобавок это скажется на удобстве пассажиров. Поэтому на «Ижводоканале» применили более дорогую технологию — санацию полимерным рукавом.

Участок проходит под железной дорогой Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

— Здесь мы ремонтируем две нитки. Под давлением воды мы вводим в действующую трубу чулок, который разворачивается, как носок. Потом мы прогреваем его до 85 градусов и держим сутки, — объясняет представитель подрядчика Земфир Хайдаров.

Была мысль сделать работы другим методом — протолкнуть в существующую трубу новую, только меньшего диаметра. Однако на одном из участков труба изгибается под углом 45 градусов, поэтому ремонт таким методом невозможен.

Сети, которым скоро исполнится 100 лет

В самом центре Ижевска стоят так называемые «дома на кирхе». Здесь ремонта не было уже давно: сети построили еще в 1927-1928 годах. Работники «Ижводоканала» шутят, что скоро они отметят вековой юбилей.

Во дворе трубы клали в 1930-е годы Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

— Провели обследование. Сети изношенные. Керамика была хорошая, пока не начала ломаться. Поэтому решили комплексно зайти на двор, поменять сразу все сети. Раньше приходилось промывать сети, если туда попадали черепки от керамики, — рассказал Альберт Ромашко, заместитель директора по строительству и реконструкции «Ижводоканала».

Сейчас здесь меняют сети. Старые трубы разрушают ножом, и на их место протаскивают новые. Стоимость реконструкции — 1,9 млн рублей.

Что дальше?

В следующем году в рамках инвестиционной программы запланировано потратить 450 млн рублей. 229 из них направят на реконструкцию и строительство 15 км сетей водоснабжения и 10 км сетей водоотведения. 134 млн потратят на цех по производству гипохлорита натрия и сооружения по повторному использованию промывных вод. 27 млн рублей уйдут на лизинговые платежи по реализованным мероприятиям, 60 млн рублей на строительство и реконструкцию инженерных сооружений.

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