Пожилую ижевчанку осудили за мошенничество с недвижимостью на 52 млн рублей Фото: pixabay.com

63-летнюю ижевчанку Устиновский районный суд признал виновной в мошенничестве в особо крупном размере. 94 потерпевших пострадали на общую сумму которая составила более 52 миллионов рублей. Женщину осудили на 6 лет лишения свободы, которые она будет отбывать в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества.

В ходе следствия было установлено, что пенсионерка в СМИ дала лже-рекламу о продаже квартир в строящихся домах по очень низкой стоимости. После чего с марта 2011 по апрель 2016 года получала под видом инвестиций деньги от заинтересованных жителей. Эти средства она тратила на себя. А пострадавшие, конечно, не получили ключей от нового жилища.

При вынесении приговора учитывалось то, что ижевчанка добровольно частично возмесила ущерба ряду потерпевших, принесла извинения потерпевшим. Также учитывались положительные характеристики женщины с работы, ее состояние здоровья и возраст. Приговор на данный момент в законную силу не вступил.

Отмечается, что свою вину подсудимая не признает, однако факт получения денег от жителей не отрицает.

При вынесении приговора учитывалось то, что ижевчанка добровольно частично возмесила ущерба ряду потерпевших, принесла извинения потерпевшим. Также учитывались положительные характеристики женщины с работы, ее состояние здоровья и возраст. Приговор на данный момент в законную силу не вступил.

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