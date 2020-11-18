Проверки автомобильных номеров на читаемость проведет ГИБДД Удмуртии
Фото: Диля Ахмадишина
В Удмуртии сотрудники ГИБДД начали рейды по выявлению нечитаемых номерных знаков на автомобилях граждан. Штраф за подобное нарушение составляет 500 рублей. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.
Напоминаем, что автомобильные номера считаются нечитаемыми, если в дневное время хотя бы одна из букв или цифр неразличима с расстояния 20 метров. А в темное время суток проверяется задняя сторона машины, где обязательно должны быть включены штатные фонари подсветки номера.
ГИБДД напоминает автолюбителям, что они обязаны держать в чистоте государственные регистрационные знаки своих транспортных средств.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Пожилую ижевчанку осудили за мошенничество с недвижимостью на 52 млн рублей
Театры и кинотеатры открыли в Удмуртии
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.