Проверки автомобильных номеров на читаемость проведет ГИБДД Удмуртии Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии сотрудники ГИБДД начали рейды по выявлению нечитаемых номерных знаков на автомобилях граждан. Штраф за подобное нарушение составляет 500 рублей. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

Напоминаем, что автомобильные номера считаются нечитаемыми, если в дневное время хотя бы одна из букв или цифр неразличима с расстояния 20 метров. А в темное время суток проверяется задняя сторона машины, где обязательно должны быть включены штатные фонари подсветки номера.

ГИБДД напоминает автолюбителям, что они обязаны держать в чистоте государственные регистрационные знаки своих транспортных средств.

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