Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Проверки автомобильных номеров на читаемость проведет ГИБДД Удмуртии

Штраф за это нарушение составляет 500 рублей
Анна Митрофанова
КомментироватьОставить комментарий
Проверки автомобильных номеров на читаемость проведет ГИБДД Удмуртии

Проверки автомобильных номеров на читаемость проведет ГИБДД Удмуртии

Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии сотрудники ГИБДД начали рейды по выявлению нечитаемых номерных знаков на автомобилях граждан. Штраф за подобное нарушение составляет 500 рублей. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

Напоминаем, что автомобильные номера считаются нечитаемыми, если в дневное время хотя бы одна из букв или цифр неразличима с расстояния 20 метров. А в темное время суток проверяется задняя сторона машины, где обязательно должны быть включены штатные фонари подсветки номера.

ГИБДД напоминает автолюбителям, что они обязаны держать в чистоте государственные регистрационные знаки своих транспортных средств.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Пожилую ижевчанку осудили за мошенничество с недвижимостью на 52 млн рублей

Театры и кинотеатры открыли в Удмуртии

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.