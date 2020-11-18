Театры и кинотеатры открывают в Удмуртии Фото: pixabay.com

С 17 ноября 2020 года театрам, кинотеатрам, концертным залам, домам культуры в Удмуртии вновь разрешили работать. Однако сейчас они будут открыты для зрителей только с 08:00 до 23:00. Такие рекомендации дал Главный государственный санитарный врач и Роспотребнадзор России. Об этом сообщает оперштаб региона.

При этом отмечается, что организации должны соблюдать ряд строгих правил. Так, например, между зрителями в залах должна соблюдаться социальная дистанция. Отмечается, что это правило не распространяется на зрителей, которые являются семьей.

Билеты должны преимущественно оплачиваться бесконтактным способом. А также организациям необходимо исключить скопления людей у входа в залы, гардеробные, буфеты.

Отмечается, что контакт зрителей с артистами - запрещен. Люди из зала не смогут подниматься на сцену, а актеры спускаться вниз. Соответственно будет невозможно подарить цветы и подарки выступающим.

Напомним, театры, кинотеатры, концертные залы, дома культуры в Удмуртии не работали с весны, после объявления локдауна в связи с пандемией коронавируса.

В сообщении также говорится о том, что с 17 ноября 2020 года вновь можно будет проводить спортивные мероприятия в зданиях, без ограничения по количеству участников. Однако, конечно, соблюдая ряд правил, которые должны помочь в профилактике распространения коронавирусной инфекции. Так, в физкультурные комплексы не будут допускаться дети в возрасте до 10 лет и граждане старше 65 лет. Также все соревнования должны проходить без зрителей.

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