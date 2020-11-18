Сразу две машины насмерть сбили мужчину на трассе в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вечером 17 ноября 2020 года на 11 км автодороги «Глазов - Яр - Пудем» 28-летний водитель «Рено-Логана» сбил 54-летнего мужчину, который шел по проезжей части. Удар был такой силы, что пешехода отбросило под колеса проезжающей мимо «Мазды CX-5», за рулем которой находился 31-летний мужчина. Сбитый мужчина в результате ДТП скончался на месте. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Отмечается, что пожилой мужчина шел по трассе в попутном машинам направлении. При этом в вечернее время на одежде пешехода не было световозвращающих элементов.

Удар был такой силы, что у автомобиля «Мазда CX-5» оторвало часть левого крыла под фарой.

На данный момент сотрудниками правоохранительных органов ведется расследование, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшей аварии.

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