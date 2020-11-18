Замминистра здравоохранения Удмуртии назначен Сергей Стрижнев Фото: Архив «КП» в Ижевске

Заместителем министра здравоохранения Удмуртии назначен Сергей Стрижнев. К выполнению своих новых обязанностей он приступил с 17 ноября 2020 года. Ранее мужчина возглавлял Глазовскую межрайонную больницу. Об этом сообщает министерство здравоохранения республики.

Сейчас Сергей Стрижнев будет заниматься реализацией нацпроекта «Здравоохранение», решать вопросы материально-технического и кадрового оснащения медучреждений и устранять иные проблемы в сфере здравоохранения республики.

Напомним, ранее эту должность в республике возглавлял Никита Свирин. О своем добровольном сложении полномочий он заявил 13 ноября. Причина этого решения не уточняется.

Справка «КП»:

Сергей Викторович Стрижнев родился в Красноярске. Образование получил в Красноярском государственном медицинском университете, по специальности врач-хирург. Также у него имеется второе высшее образование, которое он получил в Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Занимал руководящие должности в различных лечебных учреждениях Москвы. С марта 2020 года работал в Удмуртии в должности главного врача Глазовской межрайонной больницы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Олимпийские чемпионы встретили с юными спортсменами в Ижевске

Режим самоизоляции вводится в Удмуртии для граждан категории группы риска

Скажи маме «спасибо»: запишите короткое видео ко Дню матери и выиграйте приз

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.