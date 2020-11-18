Ижевчане украли почти миллион рублей у сироты

Три жителя Ижевска украли почти миллион рублей у детдомовца Фото: pixabay.com

С апреля по июнь 2019 года 25-летний мужчина и женщины в возрасте 24 и 28 лет провернули мошенническую схему, в ходе которой украли у бывшего воспитанника детдома почти миллион рублей. Прокуратура вынесла обвинительное заключение по этому делу и теперь всем троим грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мошенники познакомились с потерпевшим и предложили якобы помочь в получении жилья. Они договорились, что за это воспитанник детского дома заплатит им из накоплений, которые он получил за счет пенсии и пособий. Одна из обвиняемых обманула сотрудников детского дома и техникума, в котором обучался несовершеннолетний, и смогла получить паспортные данные потерпевшего. Затем другая обвиняемая, представившись сестрой потерпевшего и сняла 685 тысяч рублей, которые имелись на его банковском счете.

Однако законному владельцу денег они отдали всего 135 тысяч рублей, а остальные 550 оставили себе. Кроме того одна из девушек подключила к своему телефону дистанционное управление счетами потерпевшего и сняла еще 300 тысяч рублей.

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