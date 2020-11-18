Пожар случился в районе Болота в Ижевске Фото: pixabay.com

На улице Пионерской в районе «Болота» в Ижевске 17 ноября произошел пожар. Об этом сообщают очевидцы в группе «ВКонтакте» «ЧП ДТП Ижевск Удмуртия».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии «Комсомолке» подтвердили факт. В ведомстве сообщили, что загорелся деревянный частный дом. Погибших и пострадавших нет.

- Сообщение о пожаре поступило в 15:51 через диспетчерскую службу 112. Время прибытия пожарных на место происшествия составило шесть минут. В 16:37 огонь был полностью ликвидирован. Причины устанавливаются, - сообщили в ведомстве.

Площадь пожара составила 72 кв. м.

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