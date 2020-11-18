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Жителей Удмуртии просят не спасать лебедей на замерзающих водоемах

Птицы сами могут прокормить себя даже при минусовых температурах
Анна Митрофанова
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Жителей Удмуртии просят не спасать лебедей на замерзающих водоемах

Жителей Удмуртии просят не спасать лебедей на замерзающих водоемах

Фото: pixabay.com

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии призывает жителей не пытаться самостоятельно спасти лебедей, которые все еще обитают на покрывающихся льдом водоемах. Об этом сообщается на официально странице ведомства в социальных сетях.

Так сотрудники минприроды отреагировали на множество сообщений о замерзающих лебедях, которые появились в СМИ и поступают от жителей непосредственно в ведомство.

Сообщается, что ради спасения птиц люди готовы сесть в лодку, ловить лебедей по всему водоему, забрать их домой, подселить их к домашним уткам в сарай, отдать их в зоопарк или любому желающему. Однако для этого всего нет никаких оснований. К тому же делать это незаконно. Ведь изымать животных из среды их обитания могут только специалисты министерства природы.

Орнитологи отмечают, что нахождение птиц на водоемах до становления там льда и минусовых температур - это норма. Холодная вода не мешает птицам питаться и набираться сил перед дальним перелетом. Они обязательно улетят самостоятельно, когда посчитают нужным.

Исключениям являются случаи, когда птица ранена или вмерзла в лед. О таких случаях граждан просят сообщать в единый пункт диспетчерского управления Минприроды Удмуртии по телефону 8-800-100-94-00.

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