Более 50 тротуаров благоустроили в Ижевске Фото: Эдуард КАРИПОВ

В Ижевске завершается сдача работ по благоустройству 50 тротуарных дорожек в городе, которые отремонтировали в 2020 году. Отмечается, что 20 участков сделано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А еще 30 тротуаров отремонтировали за счет средств региональной программы.

Работы на этих объектах завершились в сентябре-октябре 2020 года. Качество уложенного там асфальта проверили в лабораториях.

Сейчас ремонтные работы завершаются еще на 4 участках. Отметим, что это дополнительные объекты, на которых благоустройство началось благодаря экономии бюджетных средств. К ним относятся улица Школьная от Фруктовой до 50 лет ВЛКСМ по нечётной стороне. Кстати, кроме тротуара там благоустроят остановочную площадку в городке Металлургов.

Также на средства регионального бюджета обновляются тротуары по улице Пойма от дома №19 до Магистральной. По улице Первомайская на участке от 40 лет Победы до остановки «Государственный архив». Здесь ремонтные работы ведутся сразу с обеих сторон. И последним благоустроенным в 2020 году объектом станет Карлутская Набережная на участке от улицы Ленина до улицы Советская также с обеих сторон.

Отмечается, что подрядчик использует специальную добавку в асфальтобетонную смесь, которая позволяет производить укладку до минус 10 градусов Поэтому наступление холодов не должно отразится на качестве укладки асфальта. К тому же служба технического надзора контролирует соблюдение технологии кладки, которая производится при минусовых температурах. Перед сдачей объектов обязательно проведут лабораторные исследования проб асфальтобетона. При чем качество смеси проверят в двух лабораториях.

К тому же гарантия на ремонт тротуаров составляет 5 лет. Если за это время на участках будут выявлены какие-либо дефекты, то подрядчику придется устранять их за свой счет.

В 2021 году запланировано выделить 104 миллиона рублей на программу ремонта тротуаров «Пешеходный Ижевск». Уже сейчас решается вопрос о том, какие пешеходные дорожки требуют обновления в следующем году.

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