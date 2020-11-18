Токсичные отходы сливали в одном из лесничеств Удмуртии Фото: pixabay.com

Удмуртская природоохранная межрайонная прокуратура установила, что в Набережном участковом лесничестве в границах Балезинского района происходит загрязнение почвы токсичными жидкими отходами. Ущерб, который был нанесен окружающей среде, оценивается на сумму более 820 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Специалистами Центральной экоаналитической лаборатории автономного учреждения «Управление Минприроды УР» выявили что на загрязненном участке, площадь которого почти 600 кв.м., показатель азота аммонийного превышен в 15 раз, а хлорид-иона в 10 раз.

На данный момент возбуждено уголовное дело и ведется расследование. Сейчас природоохранная прокуратура взяла на личный контроль процесс экологического восстановления поврежденных земель.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Более 50 тротуаров благоустроили в Ижевске

Жителей Удмуртии просят не спасать лебедей на замерзающих водоемах