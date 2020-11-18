Девочку-подростка сбили на пешеходном переходе в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вечером 17 ноября 2020 года напротив дома №131 по улице Союзная в Ижевске автомобиль «Лада-Калина» сбил 16-летнюю девочку-подростка. Она получила травмы. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу. Причина из-за которой случилась аварии на данный момент не установлена.

27-летний водитель не пострадал. У машины от столкновения сломалось боковое зеркало и образовалась вмятина на правом крыле.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут расследование и выясняют все обстоятельства ДТП.

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