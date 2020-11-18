Построил голубятню: житель Удмуртии стал героем программы на федеральном канале

Житель Удмуртии построил двухэтажную голубятню и стал героем программы на федеральном канале Фото: скриншот с видео

Один из сюжетов программы «Доброе утро» (12+), который вышел 18 ноября 2020 на одном из федеральных каналов, рассказали о заводчике голубей из Удмуртии. Мударис Валеев построил для своих любимцев настоящий дворец с вентиляцией.

У мужчины живут бойные голуби турецкой породы.

- С характерным хлопаньем крыльев и различными вертикальными взлетами, кувырканиями, как гимнасты себя ведут птицы в небе, - говорит Мударис Валеев.

Голубятня стала главной достопримечательностью древни Пирогово.

- Окна и наличники сделали местные умельцы, - с гордостью сообщает мужчина.

Кроме того в самом центре двора жителя Удмуртии стоят отдельные летние дворики, в которых могут жить 5 птиц. А также там есть специальный круг, который является почти тренировочным стадионом для голубей.

- На свист собираются голуби в кучу, пора обедать, завтракать или ужинать, также команда, чтобы выйти погулять или зайти в домик после полета, - рассказывает о тренировках своих любимцев Мударис.

Кстати, на дрессировку голубей мужчина тратить каждый день по 2 часа. А на вопрос зачем столько сил отдавать птицам, Мударис Валеев отвечает, что ему просто нравится.

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