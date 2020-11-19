Еще 151 новый случай заражения коронавирусом выявили в Удмуртии Фото: pixabay.com

Сегодня, 19 ноября, в Удмуртии зафиксирован 151 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.

103 пациента выздоровели. 79-летняя женщина, к сожалению, скончалась.

За все время пандемии в Удмуртии зарегистрировали 11 691 подтвержденный случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них 9 448 пациентов уже выздоровели. А 204 пациента, к сожалению, скончались.

Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 607 741 тест. Из них за последние сутки провели 3 715 исследований на коронавирусную инфекцию.

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