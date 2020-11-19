Забил насмерть: житель Удмуртии убил свою мать

Житель Удмуртии убил свою мать Фото: pixabay.com

В Сарапуле 33-летний местный житель избил до смерти свою 54-летнюю мать. Подозреваемый задержан, против него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Утром 17 ноября 2020 года тело пожилой женщины обнаружили в ее собственной квартире. В совершении преступления заподозрили ее сына.

По версии следствия, ночью с 17 на 18 ноября мать и сын выпивали алкоголь. Между ними произошла ссора. Причина конфликта на данный момент не установлена. В пылу мужчина начал избивать пожилую женщину. Отмечается, что он бил ее руками и ногами в живот.

В результате от полученных от избиения травм жительница Удмуртии скончалась.

Сейчас следователи готовят материалы для предъявления обвинения подозреваемому, собирая доказательную базу. Далее последует обращение в суд.

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