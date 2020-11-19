Следж-хоккеисты Удмуртии заняли третье место на этапе чемпионата России

Следж-хоккейный клуб «Удмуртия» им. В.Н. Кузнецова занял третье место на первом этапе чемпионата России Фото: Архив «КП» в Ижевске

Следж-хоккейный клуб «Удмуртия» им. В.Н. Кузнецова занял третье место на первом этапе чемпионата России, который проходил в Ижевске с 10 ноября. Золото на этом турнире забрала подмосковная команда «Феникс». Отмечается, что хоккеисты «Феникса» пропустили всего одну шайбу за весь турнир. Второе место занял следж-хоккейный клуб «Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета страны на своей официальной странице в социальных сетях.

Впереди у спортсменов еще два этапа.

Напомним, за победу в турнире, кроме ижевской команды, боролись ещё семь команд. Кстати этап чемпионата России с 9 по 18 ноября проходил в столице Удмуртии впервые. Спортсмены соревновались в стенах ледового дворца «Олимпиец». При этом игры проходили в онлайн-формате.

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