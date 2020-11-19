Обгонял машину и вылетел в кювет: водитель в Удмуртии пострадал в ДТП

Водитель в Удмуртии пострадал в ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Накануне, днем 18 ноября, на 42 км автодороги «Ижевск - Ува» автомобиль «Лада Гранта»
вылетел в кювет и перевернулся. За рулем находился 23-летний молодой человек, сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
Водитель пытался обогнать машину, которая ехала по трассе перед ним. На этом участке было разрешено совершать этот маневр, однако молодой человек не справился с управлением на заснеженной дороге.
В результате ДТП травмы получили сам водитель и его 23-летний пассажир.
Автомобиль также сильно пострадал. Полностью смята задняя часть корпуса. Сильно повреждена крыша и багажник, отломилась часть переднего бампера. Выбиты все окна, кроме лобового и бокового со стороны водителя.
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