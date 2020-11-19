Налог на имущество: учреждения культуры Удмуртии планируют освободить от выплат за 2020 год

Учреждения культуры Удмуртии планируют освободить от налога на имущество Фото: pixabay.com

Законопроект об освобождении учреждений культуры от уплаты налога на имущество за 2020 год рассмотрит Госсовет Удмуртии. Если постановление вступит в силу, то ставка налога на недвижимость составит 0%. Этот документ опубликован на сайте главы и правительства республики.

Такая инициатива появилась в связи с тем, что учреждения культуры были закрыты большую часть 2020 года из-за пандемии.

Уточняется, что данные льготы будут распространяться на налогоплательщиков, деятельность которых связана с показом кинофильмов, бронированием билетов на культурно-развлекательные мероприятия. А также для учреждений культуры и искусства, концертных залов, театров, оперных зданий, клубов, дворцов и домов культуры и народного творчества. В этот список также вошли танцплощадки, дискотеки, школы танцев.

Еще для организаций, работающих на «упрощенке», задумано снизить ставки до 1% по объекту налогообложения «доходы» и до 5% - «доходы минус расходы».

Напомним, С 17 ноября 2020 года театрам, кинотеатрам, концертным залам, домам культуры в Удмуртии вновь разрешили работать. При этом отмечается, что организации должны соблюдать ряд строгих правил. Они были закрыты с весны, после объявления локдауна в связи с пандемией коронавируса.

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