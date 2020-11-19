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Общество

Карта распространения коронавируса на 19 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем статистику по районам
Анна Митрофанова
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Карта распространения коронавируса на 19 ноября 2020 года

Карта распространения коронавируса на 19 ноября 2020 года

Фото: pixabay.com

Сегодня, 19 ноября, в Удмуртии зафиксирован 151 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.

103 пациента выздоровели. 79-летняя женщина, к сожалению, скончалась.

Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 607 741 тест. Из них за последние сутки провели 3 715 исследований на коронавирусную инфекцию.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 5 612

Воткинск - 579

Глазов - 633

Можга - 595

Сарапул - 402

Алнашский район - 274

Балезинский район - 153

Вавожский район - 113

Воткинский район - 164

Глазовский район - 104

Граховский район - 75

Дебесский район - 65

Завьяловский район - 756

Игринский район - 202

Камбарский район - 61

Каракулинский район - 66

Кезский район - 137

Кизнерский район - 105

Киясовский район - 75

Красногорский район - 145

Малопургинский район - 209

Можгинский район - 153

Сарапульский район - 149

Селтинский район - 93

Сюмсинский район - 91

Увинский район - 216

Шарканский район - 167

Юкаменский район - 57

Якшур-Бодьинский район - 119

Ярский район - 79

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