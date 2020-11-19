Карта распространения коронавируса на 19 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 19 ноября 2020 года
Фото: pixabay.com
Сегодня, 19 ноября, в Удмуртии зафиксирован 151 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.
103 пациента выздоровели. 79-летняя женщина, к сожалению, скончалась.
Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 607 741 тест. Из них за последние сутки провели 3 715 исследований на коронавирусную инфекцию.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 5 612
Воткинск - 579
Глазов - 633
Можга - 595
Сарапул - 402
Алнашский район - 274
Балезинский район - 153
Вавожский район - 113
Воткинский район - 164
Глазовский район - 104
Граховский район - 75
Дебесский район - 65
Завьяловский район - 756
Игринский район - 202
Камбарский район - 61
Каракулинский район - 66
Кезский район - 137
Кизнерский район - 105
Киясовский район - 75
Красногорский район - 145
Малопургинский район - 209
Можгинский район - 153
Сарапульский район - 149
Селтинский район - 93
Сюмсинский район - 91
Увинский район - 216
Шарканский район - 167
Юкаменский район - 57
Якшур-Бодьинский район - 119
Ярский район - 79
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