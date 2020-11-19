«Наконец-то вместе»: фигуристка из Удмуртии Алина Загитова взяла с собой на тренировку собаку

Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова взяла с собой на тренировку собаку Фото: личный архив героев

Накануне, 18 ноября, олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова привела на тренировку свою собаку. Спортсменка из Удмуртии поделилась на своей странице в социальных сетях фото, как она вместе со своим питомцем идет в спорткомплекс и переодевается в раздевалке.

«Идем на тренировку» - подписала фото Алина Загитова Фото: личный архив героев

Алина Загитова со своей собакой в раздевалке Фото: личный архив героев

Кажется, девушка крайне редко видится со своим псом из-за плотного графика съемок и постоянных тренировок на льду. Фото с любимцем она подписала: «Наконец-то вместе», причем сразу на трех языка - русском, английском и японском.

Напомним, щенка породы акита-ину по кличке Масару Загитовой подарили в мае 2018 года в Москве. На церемонии вручения собаки присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ с супругой, а также японский политик Такаси Эндо, который является председателем общества охраны собак породы акита-ину.

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