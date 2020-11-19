Пять врачей и три медучреждения Удмуртии получили награду проекта «Лучшая клиника - 2020» Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии подвели итоги народного голосования за лучших врачей Ижевска и республики в проекте «Лучшая клиника - 2020» (18+). Победителями проекта стали 26 врачей различных специальностей, работающие в государственных и частных клиниках города. В этом году организаторы проекта поздравляют каждого победителя лично. Череда награждений победителей продолжается. Накануне, 18 ноября, заслуженные награды получили пять врачей, ставших победителями народного голосования, и еще 3 медицинских учреждения.

Диплом и ценные подарки получили специалисты Республиканской детской клинической больницы. Среди них травматолог-ортопед Максим Каменских, оториноларинголог Степан Гордеев и гастроэнтеролог Тамара Михайлова.

Диплом и ценные подарки получили специалисты Республиканской детской клинической больницы Фото: Архив «КП» в Ижевске

Также организаторы поздравили врача клиники «Медицея» Сергея Юминова, ставшего победителем в номинации «Лучший маммолог».

Кроме того, награды конкурса получили три медицинских учреждения – диагностический центр «МРТ Плюс», глазная клиника «Мона Лиза» и стоматологический салон «Центральный».

Напоминаем, 13 и 16 ноября дипломы и подарки от генерального партнера проекта - Корпорации «Центр» - получили восемь врачей. А 17 ноября награды вручили специалистам сразу трех клиник - Республиканского клинико-диагностического центра, Детской городской поликлиники №1 и клиники «Медсервис».

На очереди – еще несколько врачей и клиник, которые в этом году стали лучшими из лучших. Следите за новостями проекта.

В рамках проекта жители Ижевска и Удмуртии могли заявить на конкурс любимые медицинские учреждения и самых достойных врачей. При этом медучреждения могли быть абсолютного любого формата - небольшие кабинеты частной практики и крупные многопрофильные центры, стоматологии и офтальмологические клиники, санатории и диагностические центры. Далее 21 сентября на сайте проекта началось народное голосование за лучших докторов по различным номинациям. И граждане говорили «спасибо» любимым медикам - в том числе за жизни, спасенные во время пандемии коронавируса.

Генеральный партнер проекта - сеть магазинов Корпорации «Центр».

Организатор конкурса ООО «Медиагруппа Центр». Сроки проведения с 24 августа по 19 ноября 2020 года. Подробности на сайте лучшаяклиника.рф. Для лиц старше 18 лет.

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