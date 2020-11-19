Жители Удмуртии спасли сокола Фото: Администрации города Глазов

В Глазове работники Чепецкого механического завода нашли обездвиженного сокола. Скорее всего молодая птица ударилась в стекло, не заметив его в полете, и упала прямо рядом с одним из зданий. Об этом сообщает администрация города.

- Мы нашли коробку для транспортировки, обеспечили доставку птицы до ветеринарной клиники и до места временного пребывания, - рассказывает начальник отдела планирования, исследования и контроля производства АО ЧМЗ Григорий Удод.

Администрация выразили благодарность всем участникам спасения сокола. Отметили профессиональную помощь ветеринаров клиники, а также любовь к животным неравнодушных глазовских заводчан.

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