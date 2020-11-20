Прямую линию по детским вопросам сегодня откроют в Ижевске

Девять специалистов ответят на вопросы, Фото: freepik.com

Сегодня, 20 ноября, будет работать горячая линия по детским вопросам. Специалисты из сферы образования, службы занятости и комиссии по делам несовершеннолетних ответят на все вопросы граждан. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ижевска.

20 ноября отмечается Всероссийский день правовой помощи детям. В рамках этого мероприятия в Ижевске откроют несколько горячих линий, где любой желающий может задать вопрос, связанный с детьми. На линии будут работать специалисты из сферы образования, комиссии по делам несовершеннолетних, органы по делам молодежи, службы занятости населения, органы внутренних дел.

- Управление образования Администрации города Ижевска - 41-45-59, Моторина Ольга Геннадьевна, Заместитель начальника Управления по воспитательной работе и дополнительному образованию

- Вопросы патриотического воспитания - 41-45-62, Щербина Елена Александровна, Начальник отдела дополнительного образования и воспитания

- Вопросы о дополнительном образовании - 41-45-63, Ломаева Елена Владимировна, Начальник сектора обеспечения отдыха детей в каникулярное время

- Вопросы о летнем отдыхе - 41-45-63, Ломаева Елена Владимировна, Начальник сектора обеспечения отдыха детей в каникулярное время

- Вопросы об образовании дошкольников - 41-45-56, Иванова Елена Сергеевна, Начальник отдела общего образования

- Вопросы о профилактике правонарушений, клубах молодых семей, жилищных программах для молодых семей, о волонтерстве, трудоустройстве и занятости несовершеннолетних - 414-550, Бакирова Снежанна Алексеевна, Главный специалист-эксперт

- Вопросы о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - 41-46-46, Жигалова Ольга Владимировна, Начальник Отдела по делам несовершеннолетних и защиты их прав

- Вопросы о работе УМВД по делам несовершеннолетних - 416-066, Пахомова Наталья Леонидовна, Старший инспектор ОДН

- Вопросы об услугах службы занятости для несовершеннолетних граждан, правилах регистрации граждан для поиска работы, о документах, необходимых при трудоустройстве несовершеннолетних - 72-96-82, Юнусова Любовь Викторовна, Начальник отдела анализа рынка труда и специальных программ.

Прямые линии будут работать с 14:00 до 16:00.

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